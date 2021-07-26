Вона була присвячена самобутності народів Півночі.

У російському Архангельську виставка сучасного мистецтва закінчилася масовою бійкою між художниками та місцевими хуліганами.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Baza.

Експозиція, присвячена самобутності народів Півночі, проходила на острові Кего.

Захід проходив спокійно, поки не прийшов час відкривати стіну імпровізованого виставкового залу. У цей момент виставку відвідали місцеві хулігани. У них виникла словесна перепалка з художниками.

Читайте такожРосійське ТБ "видалило" Україну з Олімпіади: як це пояснили"Відвідувачі поставили під сумнів цінність сучасної творчості, після чого і почався конфлікт, що закінчився бійкою", - йдеться в повідомленні.

В результаті конфлікту постраждали кілька людей: у них діагностували забої.

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Автор: Людмила Жерновська