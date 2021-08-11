Йоганн-Георг Пінзель - один з найяскравіших представників пізнього бароко та рококо.

Скульптури Йоганна-Георга Пінзеля привезли до Києва. Роботи видатного художника 18 століття можна побачити в Національному заповіднику "Софія Київська".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У дерев'яних роботах видатного художника втілені людський характер та емоції - перше, що виділяють мистецтвознавці вже майже три століття. Українець Йоганн-Георг Пінзель - один з найяскравіших представників пізнього бароко та рококо.

Роботи Галицького майстра прикрашають костели та музеї не тільки в Україні, але й у Польщі, й у Німеччині, й у Франції. Наприклад, в Луврі розп'яття Христа довго реставрували та відновлювали, щоб зберегти.

Побачити експозицію можна буде наступні півроку.

Як раніше повідомляв УНІАН, незвичайну інсталяцію відкрили в Києві біля арки Дружби народів. Скульптуру "пливе людини" у 2022 році представлять на самому незвичайному фестивалі Burning Man в США.

Інсталяція є дерев'яною конструкцією людини, яка пливе абсолютно оголений. Незвичайна скульптура називається Merman і має розміри 3х3х12 метрів. На її створення автори отримали офіційний грант від організаторів Burning Man.

Автор: Анастасія Горбачова