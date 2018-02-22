Трамп може використати розгром найманців РФ у Сирії як приклад своєї жорсткості щодо Москви – Bloomberg

Раніше у вівторок речниця Білого дому прозоро заявила, що нещодавній "інцидент" вказує на жорсткість Трампа щодо Сирії.

Президент США може навести нищівний удар очолюваної США коаліції по російських військових найманцях у Сирії 7-го лютого як приклад його власної жорсткої політики стосовно Росії.

На це звертає увагу видання Bloomberg, посилаючись на анонімне джерело, поінформоване з приводу ситуації, передає Голос Америки.

Раніше у вівторок речниця Білого дому прозоро заявила, що нещодавній "інцидент" вказує на жорсткість Трампа щодо Сирії.

"Він вже вдався до низки дії, щоб натиснути на Росію та бути жорстким щодо неї. Минулого тижня мав місце інцидент, про який буде заявлено у найближчі дні, та інші приклади жорсткої позиції президента стосовно Росії", - заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Як раніше повідомили численні ЗМІ, очолювана США коаліція 7 лютого завдала повітряного удару у відповідь на напад великого підрозділу прихильників президента Сирії Башара Асада, до складу якого входили російські найманці, на союзників США у регіоні. До складу союзницького підрозділу на момент атаки входили американські спецпризначенці. Кількість жертв удару, як відзначили ЗМІ, могла сягнути 100 вбитих та сотень поранених з боку приватної російської військової компанії "ЧВК Вагнера", яка буцімто активно використовується урядом Росії і керується штатними військовими.

На офіційному рівні військові США заявляли, що не були поінформовані про присутність росіян на місці інциденту.

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Можливість того, що США можуть на офіційному рівні приписати собі, як досягнення, вбивство на полі бою значної кількості російських громадян - серйозно стурбувала Александра Кларксона, авторитетного оглядача-міжнародника, викладача Королівського коледжу в Лондоні.

Кларксон вважає, що Росія може бути примушена вдатись до дій у відповідь, якщо США на офіційному рівні припишуть собі вбивство росіян.

"Якщо і є якийсь крок, який примусить росіян відчути необхідність завдати удару у відповідь - навіть попри те, що наслідки таких дій будуть невтішними - то це саме він", - твітнув Кларксон у середу.

Свої застереження висловив і Дараг Макдовелл (Daragh McDowell), експерт аналітичної компанії Verisk Maplecroft.

"Багато залежить від того, якою буде відповідь Росії. Я особисто все ще не можу змиритись із тим, що президент США може піти на щось таке, забувши про наступні фактори: а) генерали збройних сил США заперечують, що знали про наявність росіян на місці події в час, коли відбулася сутичка; б) величезний ядерний арсенал Росї", - твітує Макдовелл.