Голландці в мороз замінили транспорт на ковзани, щоб дістатися на роботу (відео)

02:27, 04 березня 2018
Курйози
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Шар льоду настільки товстий і міцний, що здатний витримати величезну кількість людей. Деякі голландці, щоб уникнути заторів на дорогах, навіть замінюють машини на ковзани і таким чином добираються до роботи.

Однак рятувальники закликають бути обережними, тому що є місця на каналах, де лід дуже тонкий або взагалі не замерз.

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Теги: #негода в Україні