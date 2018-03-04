Голландці в мороз замінили транспорт на ковзани, щоб дістатися на роботу (відео)

Шар льоду настільки товстий і міцний, що здатний витримати величезну кількість людей.

В Амстердамі люди радіють морозам, тому що там вперше за багато років замерзли канали. Їх поверхня перетворилася на суцільний каток.

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Шар льоду настільки товстий і міцний, що здатний витримати величезну кількість людей. Деякі голландці, щоб уникнути заторів на дорогах, навіть замінюють машини на ковзани і таким чином добираються до роботи.

Однак рятувальники закликають бути обережними, тому що є місця на каналах, де лід дуже тонкий або взагалі не замерз.