Голландці в мороз замінили транспорт на ковзани, щоб дістатися на роботу (відео)
02:27, 04 березня 2018Курйози
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Шар льоду настільки товстий і міцний, що здатний витримати величезну кількість людей.
В Амстердамі люди радіють морозам, тому що там вперше за багато років замерзли канали. Їх поверхня перетворилася на суцільний каток.
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Шар льоду настільки товстий і міцний, що здатний витримати величезну кількість людей. Деякі голландці, щоб уникнути заторів на дорогах, навіть замінюють машини на ковзани і таким чином добираються до роботи.
Однак рятувальники закликають бути обережними, тому що є місця на каналах, де лід дуже тонкий або взагалі не замерз.
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