Сайт Собчак зламали й розмістили колаж з Жириновським і пляшкою води "Жирик" (фото)

08:32, 06 березня 2018
Курйози
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Предвыборный сайт Собчак взломали и разместили фото Жириновского с бутылкой воды / Скриншот Дождя

Читайте такожУ мережі з'явилося відео нападу на Собчак"Зловмисники отримали доступ до редагування і публікації новин і можуть поширювати інформацію, яка не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні штабу в Facebook.

При спробі зайти на сайт з'являлася помилка 521 або фотографія кандидата від ЛДПР Володимира Жириновського з пляшкою води під назвою "Жирик", передає "Дождь".

Як повідомлялося, Собчак облила Жириновського водою після його різкого висловлювання. У ході дебатів він обізвав кандидатку у президенти РФ "чорною ******" (продажною жінкою) і "огидною с*кою".

Чоловік кандидата у президенти РФ Ксенії Собчак Максим Віторган назвав лідера ЛДПР Володимира Жириновського "хворою людиною" після образ під час дебатів.

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Теги: #Собчак і Жириновський#сайт Собчак#вода Жирик