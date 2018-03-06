Сайт Собчак зламали й розмістили колаж з Жириновським і пляшкою води "Жирик" (фото)

Зазначається, що через дві години сайт Собчак відновив роботу після злому.

У штабі кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак заявили, що її передвиборний сайт зламали.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео нападу на Собчак"Зловмисники отримали доступ до редагування і публікації новин і можуть поширювати інформацію, яка не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні штабу в Facebook.

При спробі зайти на сайт з'являлася помилка 521 або фотографія кандидата від ЛДПР Володимира Жириновського з пляшкою води під назвою "Жирик", передає "Дождь".

Як повідомлялося, Собчак облила Жириновського водою після його різкого висловлювання. У ході дебатів він обізвав кандидатку у президенти РФ "чорною ******" (продажною жінкою) і "огидною с*кою".

Чоловік кандидата у президенти РФ Ксенії Собчак Максим Віторган назвав лідера ЛДПР Володимира Жириновського "хворою людиною" після образ під час дебатів.