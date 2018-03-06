"Розумна" колонка від Amazon лякає користувачів "диявольським" сміхом (відео)

Користувачі також скаржаться, що голосовий помічник відмовляється виконувати команди.

Користувачі "розумної" колонки від компанії Amazon повідомляють про те що, голосовий помічник Алекса перестала виконувати команди, натомість лякає "диявольським" сміхом.

Читайте такожAmazon купив стартап c офісом в Україні більш ніж за $1 мільярдТак, один з користувачів написав на Reddit, що Алекса відмовилася виконувати команду "вимкнути світло", повідомляє Buzzfeed.

"Після третьої спроби Алекса перестала відповідати, натомість видала злий сміх. Сміх не був схожий на голос Алекси. Це звучало, як справжня людина", - написав один з користувачів.

Інший чоловік написав, що сміх Алекси настільки злякав його сім'ю, що вони вимкнули "розумну" колонку.

"Я сказав Алексі вимкнути будильник і після другої вказівки вона видала морозний сміх, схожий на відьмацький. Я одразу вистрибнув з ліжка, я ніколи не чув такого сміху раніше. Це налякало мою дружину та п'ятирічну дитину на стільки, що ми вимкнули її. Я подивився коментарі в Google, але не знайшов нічого подібного на цей феномен. Протягом дня я просив Алексу посміятися, але жоден з голосових файлів не відповідає тому, що ми пережили", - написав чоловік.

Як повідомляв УНІАН, "розумна" колонка Amazon Echo потрапила до десятки найкращих гаджетів минулого року.