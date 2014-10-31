У пекінському метро заборонили їздити в костюмах для Хелловіна

Влада Пекіна заборонила їздити у міському метро в карнавальних костюмах, присвячених Хелловіну. Тим, хто порушить заборону, загрожує арешт, передає Дождь з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначає агентство, це обмеження допоможе уникнути паніки серед людей, які не знають про це свято, оскільки в Китаї святкування Хелловіна не дуже поширене. Російська служба «Бі-бі-сі» повідомляє, що 31 жовтня чотири жінки, які були загримовані та одягнені у карнавальні костюми, сильно налякали дітей в метро в Шанхаї.

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Заборона на проїзд у метро в карнавальних костюмах пекінська влада прийняла в межах забезпечення безпеки на саміті АТЕС, який пройде в столиці Китаю в листопаді. Заходи безпеки в Пекіні будуть значно посилені в період з 1 по 12 листопада.