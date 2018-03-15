Після скандалу з "роботом" зі звичайного LEGO Росія анонсувала виробництво "бойових роботів"

Там хочуть почати серійний випуск бойових роботів, хоча, коли влітку Медведєву показували одну з таких "інновацій", інтернет-користувачі відразу розпізнали в ній дитячий конструктор.

Росія в цьому році може почати серійне виробництво бойових роботів.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, закінчуються державні і військові випробування бойових роботів. Він висловив надію, що вже в цьому році почнеться серійне виробництво.

Міністр розповів, що вже завершилися роботи зі створення робототехніки з площинного розмінування. "У нас не зупиняється робота ні на день, ні на годину", - сказав Шойгу, передає kommersant.ru.

Нагадаємо, влітку 2017 року в Росії розгорівся черговий фінансовий скандал, коли під час візиту прем'єр-міністра країни Дмитра Медведєва в Новгородську область йому показали "російські інновації". Зокрема, йому показали "інноваційного вітчизняного робота" у формі слона, видавши його за російську розробку. Знімок, де голова уряду з серйозним виглядом розглядає диво науки і техніки, потрапило в державні ЗМІ.

Однак "бойового слонопотама" дуже швидко розпізнали пильні блогери. Ним виявився імпортний дитячий конструктор LEGO Mindstorms Education EV3 45560, призначений для навчання дітей від 10 років оснам робототехніки, який продається також і в Росії.

Між тим, тоді Медведєв залишився задоволений "інновацією" настільки, що навіть пообіцяв виділити на подальшу її "розробку" 12,5 млрд руб. з державного бюджету РФ. Саме таку суму, за словами прем'єра, планується витратити "на фінансування національної технологічної ініціативи".