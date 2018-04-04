"Слепила из того, что было": в мережі висміяли фейк командира бойовиків про збитий безпілотник ЗСУ (фото)

Командир бойовиків Басурин заявив про збитий над Донбасом український безпілотник.

Один з бойових командирів "ДНР" Едуард Басурин вкотре відзначився фейковою заявою про збитий український безпілотник.

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"ДНРовцы" показують український безпілотник, нібито збитий ними напередодні. Кожен школяр знає, що на українському безпілотнику обов'язково повинен бути балкенкройц, інакше це не український безпілотник. Розп'ятим хлопчиком клянусь", – прокоментував журналіст Денис Казанський в Facebook.

Басурин заявив, що безпілотник належить полку "Азов", який нібито дотримуються ідей рейху.