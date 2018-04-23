Соцмережі висміяли мера Львова й занурили його у "піщані бурі" (фото, відео)
11:03, 23 квітня 2018Курйози
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Жителі Львова написали петицію, щоб наступного зимового сезону піскосуміш у місті не використовувати.
Львів заполонив пісок / фото .facebook.com/andriy.ivanych
У соцмережах висміяли мера Львова Андрія Садового через велику кількість піску на вулицях міста, який залишився через посипання взимку ним вулиць міста.
"Львів відкритий для піску", "Шарм-Львів-Шейх", "Просіяли львівський пісок і вимили золото", - жартують у мережі.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у Львові пісок в повітрі не дає людям нормально дихати, а чиновники закликають містян до терпіння. Однак обурені львів’яни вже зареєстрували петицію, щоб наступного зимового сезону піскосуміш у місті не використовувати.
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