У Татарстані самогубець викинувся з вікна і зламав хребет перехожому

У Татарстані самогубець, який викинувся з вікна четвертого поверху, впав на перехожого, повідомив старший помічник керівника СУ СК Росії по республіці Андрій Шептицький, передає ТАСС.

20-річний самогубець загинув, перехожого в непритомному стані доставили до районної лікарні, де йому діагностували перелом хребта, додав Шептицький.

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За даним фактом проводиться перевірка, яка встановить обставини події, в тому числі - причину самогубства.