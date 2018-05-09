У соратника Медведчука хотіли взяти коментар гумовим фалосом (фото, відео)
15:37, 09 травня 2018Курйози
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Над депутатом Миколаївської облради, представником "Опоблоку" Максимом Невінчанним пожартували на 9 травня.
У Миколаєві невідомий тицьнув в обличчя гумовий фалос депутату Миколаївської облради, члену руху Віктора Медведчука "Український вибір" Максиму Невінчанному, коли той давав коментар журналістам.
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"Я думаю, що це дуже важливе свято, - прокоментував "НикВестям" Невінчанний, у цей момент підійшов невідомий, який як мікрофон приставив до обличчя депутата фалоімітатор, - Що це? Ой вибачте, що це було? Я не знаю, він щось сунув мені в обличчя".
Фотографії у Facebook з моментом інциденту виклав місцевий житель Ілля Зелінський.
фото facebook.com/illya.nikolaevskiy
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