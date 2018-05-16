Путін оконфузився на Кримському мосту: у Кремлі шукають виправдання (фото)

Пєсков "не бачив", чи пристебався Путін під час поїздки Кримським мостом.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не бачив, чи був пристебнутий глава держави Володимир Путін в автомобілі КамАЗ у ході поїздки Кримським мостом.

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"Я цього не бачив", — сказав Пєсков журналістам у відповідь на прохання прокоментувати дані, що президент РФ не був пристебнутий під час їзди на КамАЗі, передає "РІА Новости".

Пєсков підкреслив, що співробітників ДІБДР на мосту він теж не бачив.

Прес-секретар Путіна, коментуючи його поїздку Кримським мостом, говорив, що російський президент має права на керування вантажним автомобілем, які він отримав близько 20 років тому.

Як повідомляли ЗМІ, президент Росії Володимир Путін проїхав Кримським мостом на КамАЗі з порушенням ПДР. Зазначалося, що Путін не був пристебнутий ременем безпеки за кермом, як і двоє його пасажирів, серед яких був керівник будівництва Олександр Островський. За це, за ПДР, передбачений штраф у розмірі тисячі рублів.