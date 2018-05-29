У Запоріжжі розгулював голий чоловік (фото)

Чому чоловік опинився без одягу в центрі міста - незрозуміло.

У Запоріжжі 28 травня стався курйозний випадок: центром розгулював оголений чоловік.

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Про це у соцмережі повідомив місцевий житель Сергій Шишацький. За його словами, чоловіка затримали патрульні на проспекті Соборному.

"Навала нудистів. Перетин пр. Леніна та вул. Панфіловців. Сьогодні 9 ранку", - йдеться в його повідомленні.