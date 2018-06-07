Як не потрапити в затор: у США водій спантеличив поліцію, проїхавши майже 2 км по шосе заднім ходом (відео)
22:48, 07 червня 2018Курйози
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Автомобіль після того, як виїхав з пробки, продовжував рух задом ще 2 кілометри.
В американському штаті Огайо в годину пік один з водіїв дав задній хід, щоб не стояти в пробці. Небезпечний маневр зафіксували дорожні камери, а потім місцевий департамент транспорту опублікував ціле відео з пригодами безстрашного водія.
Дорожня авантюра: в американському штаті Огайо водій намагався об'їхати пробку задом
Як повідомляє ТСН, Чиновники спочатку навіть подумали, що в машині зламана коробка передач. Тому що автомобіль після того, як виїхав з пробки, продовжував рух задом ще 2 кілометри.
Як повідомляв УНІАН, раніше в США чоловік викрав евакуатор в помсту за відігнаний на штрафмайданчик автомобіль
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