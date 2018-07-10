У Австралії упіймали 600-кілограмового крокодила завбільшки з автомобіль

Полювання на зубатого велетня тривало десять років.

Рейнджери Північних територій у Австралії нарешті схопили крокодила-монстра з ріки Кетрін. Його довжина сягає 4,71 метри, а вага – 600 кілограмів, що робить його розміри досить близькими до середньостатистичного сімейного автомобіля. Про це пише австралійське видання Daily Telegraph.

Полювання на крокодила почалося після пліток про «величезний чорний хвіст», який люди помітили біля місцевого річкового причалу.

«В середньому нам доводиться мати справу з крокодилами завдовжки 4,2 метри, але настільки великі – рідкість», - сказав рейнджер Кріс Хейдон.

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За його словами, крокодилу-велетню більше 60 років. Щоб схопити його, рейнджери поцілили в нього транквілізатором, який приспав рептилію. Тварину відправлять на ферму крокодилів у регіоні Кетрін.

Видання зауважує, що полювання на величезних крокодилів – не рідкість для Північної Австралії. З початку року в тутешніх річках виловили щонайменше сім крокодилів, двоє з яких були понад 3,9 метри завдовжки. У затоці міста Дарвін рейнджери також зловили 4,7-метрового хижака. Рекордсменом же лишається крокодил, якого упіймали в 1974 році у річці Мері. Його довжина сягала 6,4 метрів.