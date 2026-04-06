Шукали руду, а знайшли золото: в Індії виявили поклади на 1,5 мільярда доларів

На аукціон виставляють перші блоки видобутку дорогоцінного металу.

В індійському штаті Одіша виявили масштабні поклади золота, які можуть суттєво підсилити економіку регіону, пише India Defence Service.

Перспективний ресурс оцінюють у 10–20 метричних тонн, що за ринковими мірками становить майже 1,5 мільярда доларів.

Найцікавіше те, що штат і раніше був лідером з видобутку залізної руди та бокситів, але тепер геологи підтвердили наявність саме "жовтого металу".

Як зазначається у матеріалі, розвідка золота вже перейшла у серйозну фазу. Влада визначила цілі одразу в кількох районах: Деогарх, Кеонджхар, Сундаргарх, Набарангпур, Ангул і Корапут. Також додаткові пошуки тривають у Маюрбханджі, Самбалпурі, Малкангірі та Будху.

Наразі відомо, що в районі Деогарх уже виставили на аукціон перший золотовидобувний блок. За даними Геологічної служби Індії, фахівці перейшли від стадії простого пошуку до детального буріння та відбору проб.

Попри те, що 20 тонн золота – це величезна цифра, Міністерство гірничої справи Індії закликає до стриманості. За наявними даними, це не перекриє весь імпорт Індії, який складає сотні тонн на рік, проте суттєво допоможе внутрішньому виробництву.

"Одіша вже є одним із найважливіших гірничодобувних штатів Індії. Штат забезпечує 96% хроміту Індії, 52% бокситів і 33% запасів залізної руди", – зазначає ЗМІ.

Згідно з офіційною інформацією, питання розробки родовищ уже обговорили на рівні законодавчих зборів штату.

Золото України

Раніше УНІАН писав, що Росія активно вивозить і продає природні ресурси з тимчасово окупованих територій України, зокрема золото, вугілля, зерно та метал, використовуючи складні схеми постачання через треті країни.

За даними журналістів Reuters, ці ресурси змішують із російськими, щоб приховати їхнє походження і безперешкодно продавати на міжнародних ринках.

У розслідуванні йдеться, що така торгівля допомагає Кремлю фінансувати війну та закріплювати економічний контроль над окупованими регіонами. Водночас Україна і західні партнери намагаються відстежувати ці потоки та обмежити незаконний експорт, однак повністю зупинити його поки складно.

