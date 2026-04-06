Apple почала виробництво складаного iPhone – про смартфон вже майже все відомо

Компанія Apple офіційно розпочала виробництва першого складаного iPhone – про це повідомляє MyDrivers з посиланням на джерела в ланцюжку поставок. Новинку мають показати на осінній презентації у вересні 2026 року.

За даними джерел, пристрій вже пройшов стадію пробного виробництва, а найближчим часом можуть з'явитися реальні фото працюючих прототипів – так було і з попередніми iPhone.

Раніше аналітики та інсайдери неодноразово писали про те, що Apple нарешті готується вийти на ринок складаних смартфонів, де вже давно домінують Android-пристрої від Samsung, Huawei та інших виробників. Завдяки цій стратегічній паузі новинка зможе перевершити конкурентів за кількома ключовими параметрами.

Очікується, що дизайн iPhone Fold відрізнятиметься від класичних моделей у форм-факторі "книжки". Смартфон отримає зовнішній екран з невеликою діагоналлю в 5,49 дюйма, але при цьому з майже квадратним співвідношенням сторін ~1,5:1, через що площа дисплея буде дуже великою. Внутрішній дисплей на 7,76" також буде майже квадратним.

Завдяки інноваційному шарніру з рідкого металу та гнучкому склу згин на екрані буде практично непомітним або повністю відсутнім. Корпус буде виконаний з титану, а товщина в розкладеному вигляді складе всього 4,8 мм – це навіть менше, ніж у iPhone Air (5,6 мм).

Раніше також повідомлялося, що пристрій оснастять відразу чотирма камерами (селфі, внутрішньою та двома основними 48 Мп), акумулятором від 5500 мАг, 2-нм чіпом A20 Pro у поєднанні з 12 ГБ ОЗУ, а замість Face ID у нього буде Touch ID у бічній кнопці. За різними оцінками, пристрій може коштувати від 2000 до 2400 доларів.

Усі чутки та витоки вказують на те, що Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаний iPhone.

Раніше Apple пообіцяла "небачені раніше інновації" у 2026 році. Крім першого складаного телефону, компанія планує випустити "розумні" окуляри та перетворити Siri на повноцінного ШІ-помічника.

