Нардеп пояснив свою заяву про спроможність України воювати ще 10 років

Народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко заявив, що "у нас вистачить людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше". Згодом він уточнив, що не мав на увазі, що війна триватиме ще стільки часу.

Як сказав політик у коментарі УНІАН, у його попередній заяві йдеться про "ресурс міцності, тобто мобілізаційний ресурс". Він підкреслив, що це психологічне питання, і потрібно створити умови та мотивацію для людей, щоб вони активніше долучалися до Збройних сил.

"Тут йдеться про 1,5 чи 2 мільйони ухилянтів… На фронті приблизно, якщо брати участь безпосередньо в бойових діях, то це, я читав такі дані – не знаю, підтверджені чи ні – але 100 чи 200 тисяч. Якщо ви берете цю цифру в 2 мільйони і ділите на навіть 100 чи 200 тисяч, ви бачите, що це той мобілізаційний ресурс міцності, який дозволяє принаймні вести війну 10 років. Ось, що мається на увазі. Такий розрахунок", – пояснив Мережко.

Так, за його словами, основне завдання – переконати ухилянтів, створити мотивацію, аби вони долучилися до армії. Йдеться саме про цей "додатковий ресурс", додав депутат.

Мережко підкреслив, що в його словах абсолютно не йдеться про те, скільки саме триватиме війна.

"Мобілізаційний ресурс – це взагалі категорія теоретична насправді. І взагалі не йдеться про те, скільки триватиме війна. Війна може завершитися завтра, вона може завершитись через декілька років, ніхто цього не знає", – сказав він.

За словами парламентаря, люди в армії повинні мати можливість "передбачати своє майбутнє, щоб була ротація".

"Я бачу вихід в тому, щоб цим людям, які вагаються, які бояться чогось, дати чіткі перспективи ротації, чіткі строки, щоб вони не боялися. Ось, яка ідея", – пояснив Мережко і додав, що йдеться не лише про ухилянтів, а про всіх людей в цілому.

Крім того, він підкреслив, що "якщо ми будемо розповідати, що у нас немає мобілізаційного ресурсу, то тоді Росія не буде зацікавлена в тому, щоб припинити вогонь і погодитись на ті умови, які висуває Трамп".

Що передувало

Раніше видання The Independent писало, що міністр оборони України Михайло Федоров визнав, що в Україні налічується 2 мільйони осіб, які ухиляються від призову. Крім того, сотні тисяч самовільно залишили місце служби.

Нардеп Олександр Мережко зазначив, що "люди вважають вступ до лав збройних сил квитком в один кінець, оскільки не бачать можливості ротації", а якби вони знали, що воюватимуть лише рік, а потім зможуть відпочити, то були б більш схильні вступати до армії.

За словами депутата, країна має людські ресурси, щоб воювати 10 років або навіть більше.

"Це питання психологічного характеру, адже якщо подивитися на чисельність чоловіків, то у нас вистачить людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше. Головна проблема полягає в тому, як управляти цими ресурсами і як створити психологічні стимули, адже, побачивши армію ухильників від призову, ти сам не захочеш воювати", – сказав Мережко.

