Нардеп пояснив свою заяву про спроможність України воювати ще 10 років

Мережко зауважує, що ніхто не знає, коли завершиться війна: це може статися завтра, а може й за декілька років.

Народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко заявив, що "у нас вистачить людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше". Згодом він уточнив, що не мав на увазі, що війна триватиме ще стільки часу.

Як сказав політик у коментарі УНІАН, у його попередній заяві йдеться про "ресурс міцності, тобто мобілізаційний ресурс". Він підкреслив, що це психологічне питання, і потрібно створити умови та мотивацію для людей, щоб вони активніше долучалися до Збройних сил.

"Тут йдеться про 1,5 чи 2 мільйони ухилянтів… На фронті приблизно, якщо брати участь безпосередньо в бойових діях, то це, я читав такі дані – не знаю, підтверджені чи ні – але 100 чи 200 тисяч. Якщо ви берете цю цифру в 2 мільйони і ділите на навіть 100 чи 200 тисяч, ви бачите, що це той мобілізаційний ресурс міцності, який дозволяє принаймні вести війну 10 років. Ось, що мається на увазі. Такий розрахунок", – пояснив Мережко.

Так, за його словами, основне завдання – переконати ухилянтів, створити мотивацію, аби вони долучилися до армії. Йдеться саме про цей "додатковий ресурс", додав депутат.

Мережко підкреслив, що в його словах абсолютно не йдеться про те, скільки саме триватиме війна.

"Мобілізаційний ресурс – це взагалі категорія теоретична насправді. І взагалі не йдеться про те, скільки триватиме війна. Війна може завершитися завтра, вона може завершитись через декілька років, ніхто цього не знає", – сказав він.

За словами парламентаря, люди в армії повинні мати можливість "передбачати своє майбутнє, щоб була ротація".

"Я бачу вихід в тому, щоб цим людям, які вагаються, які бояться чогось, дати чіткі перспективи ротації, чіткі строки, щоб вони не боялися. Ось, яка ідея", – пояснив Мережко і додав, що йдеться не лише про ухилянтів, а про всіх людей в цілому.

Крім того, він підкреслив, що "якщо ми будемо розповідати, що у нас немає мобілізаційного ресурсу, то тоді Росія не буде зацікавлена в тому, щоб припинити вогонь і погодитись на ті умови, які висуває Трамп".

Що передувало

Раніше видання The Independent писало, що міністр оборони України Михайло Федоров визнав, що в Україні налічується 2 мільйони осіб, які ухиляються від призову. Крім того, сотні тисяч самовільно залишили місце служби.

Нардеп Олександр Мережко зазначив, що "люди вважають вступ до лав збройних сил квитком в один кінець, оскільки не бачать можливості ротації", а якби вони знали, що воюватимуть лише рік, а потім зможуть відпочити, то були б більш схильні вступати до армії.

За словами депутата, країна має людські ресурси, щоб воювати 10 років або навіть більше.

"Це питання психологічного характеру, адже якщо подивитися на чисельність чоловіків, то у нас вистачить людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше. Головна проблема полягає в тому, як управляти цими ресурсами і як створити психологічні стимули, адже, побачивши армію ухильників від призову, ти сам не захочеш воювати", – сказав Мережко.

Вас також можуть зацікавити новини: