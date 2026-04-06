Україна пропонує РФ припинити взаємні удари по енергетиці, - Зеленський

Він наголосив, що Росію неодноразово закликали припинити вогонь хоча б на Великдень.

Якщо Росія готова буде припинити удари по українській енергетиці, то Україна готова відповісти дзеркально.

Про це у своєму вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, говорячи про чергові удари Росії по території України.

"Ми неодноразово пропонували Росії припинити вогонь хоча б на Великдень, на цей особливий час року. Але для них всі часи однакові. Для них немає нічого святого", - підкреслив він.

Сама Росія, каже глава держави, до миру переходити не хоче, тож світ має продовжувати тиснути на неї.

"Наші далекобійні санкції продовжують працювати дуже ефективно та реально зменшують російські доходи. Передусім це нафтові доходи… Лише значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу з війни", - сказав Зеленський.

Він також наголосив:

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція через американців у російські сторони є".

Можливість великоднього перемир’я

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що Київ відкритий до різних варіантів перемир'я, включно з великоднім форматом.

Водночас речник президента Росії Дмитро Пєсков на це сказав, що заяви Зеленського мали загальний характер і не містили чітко сформульованої ініціативи.

Вас також можуть зацікавити новини: