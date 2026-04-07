Євросоюз готується до енергетичної кризи через війну на Близькому Сході, - El Pais

Європа готується до енергетичної кризи та зростання цін через війну США та Ізраїлю проти Ірану та блокування Ормузької протоки. Про це із посиланням на джерела пише El Pais.

Закриття логістичного шляху, через який проходить 20% всієї нафти та газу, а також атаки на енергетичну інфраструктуру країн Перської затоки, спричиняють коливання на енергетичних ринках. На тлі побоювань, що конфлікт затягнеться, Європейська Комісія розглядає запровадження певних заходів.

У матеріалі сказано, що йдеться про такі рішення як ініціативи з регулювання температури в приміщеннях, заохочення дистанційної роботи або навіть введення нормування палива та обмеження польотів. Також може бути встановлено цінові обмеження, як це було зроблено з газом у 2022 році, або відновлення спільних закупівель.

В Італії компанія Air BP Italia вже попередила чотири аеропорти про те, що вони можуть зіткнутися з обмеженнями у постачанні авіаційного палива на тлі дефіциту. Пріоритет будуть надавати медичним та державним рейсам, а також рейсам тривалістю понад три години.

Інші країни також запровадили надзвичайні заходи. Так, Словенія обмежила закупівлю палива через його дефіцит на заправках: 50 літрів на день для приватних автомобілів і 200 літрів для підприємств та фермерів.

"Європейська комісія запевняє, що наразі ризику для постачання немає, на відміну від ситуації, коли Європа намагалася позбутися російського газу. Однак ринки відчувають (і це може посилитися) вплив зростання ціни на барель нафти марки Brent, що спричинило подорожчання газу в Європі приблизно на 70% та нафти – на 60%", – йдеться в матеріалі.

За оціниками владим ЄС, від початку конфлікту на Билзькому Сході 28 лютого, рахунки блоку за імпорт викопного палива зросли на 14 млрд євро.

Європа готує заходи для протидії кризі: що пропонують

Брюссель вже доопрацьовує комплекс заходів для протидії можливій кризі. Співрозмовники видання зазначають, що це буде комплекс ініціатив, заснований на надзвичайних заходах, які було запроваджено після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше європейський комісар Дан Йоргенсен запропонував низку короткострокових ініціатив для заохочення економії палива та стримування споживання енергоресурсів. Він спирався на рекомендації Міжнародного енергетичного агентства: знизити обмеження швидкості щонайменше на 10 кілометрів на годину, заохочувати користування громадським транспортом, сприяти дистанційній роботі або розвивати високошвидкісні поїзди та нічні залізничні перевезення замість авіарейсів.

Однак невизначеність щодо війни, на Близькому Сході є надзвичайно великою. За словами Йоргенсена, навіть якщо мир в регіоні настане завтра, світ не повернеться до нормального життя в найближчому майбутньому.

Більше того, наслідки війни в Ірані та повʼязане з нею закриття Ормузької затоки позначається не лише на енергетиці, пише автор.

"Вже зараз існує серйозна стурбованість щодо їхнього впливу на постачання добрив, що може позначитися на врожаях і призвести до глобальної продовольчої кризи. На думку експертів, це також може вплинути на постачання ліків", – резюмує видання.

Війна на Близькому Сході – вплив на енергетичні ринки

Видання Bloomberg пише, що конфлікт у близькосхідному регіоні може назавжди змінити глобальну енергетичну безпеку. Наслідки можуть відчуватися не лише на нафтових ринках. Європа, і зокрема Велика Британія, виглядають вразливими через свою залежність від імпорту авіаційного палива, дизелю й газу.

Раніше у Євросоюзі запропонували запровадити новий податок через стрибок цін на пальне. Для помʼякшення наслідків для споживачів, низка країн акликають запровадити загальноєвропейський податок на надприбутки енергетичних компаній.

