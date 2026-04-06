Наближається пік 'рожевої весни': в Ужгороді почали масово цвісти сакури (фото)

Цьогоріч сезон цвітіння сакур в місті стартував раніше через різке потепління наприкінці березня.

В Ужгороді станом на 6 квітня фіксують початок масового цвітіння сакур – одного з найяскравіших весняних явищ Закарпаття.

Як передає кореспондент УНІАН, цьогоріч сезон стартував раніше через різке потепління наприкінці березня – тоді у місті зафіксували перші квітування. Вже найближчими днями місто очікує на пік "рожевої весни".

Ужгород вважається неофіційною столицею сакур в Україні. Тут ростуть тисячі цих декоративних дерев. Масові насадження з’явилися ще у ХХ столітті, і сьогодні вони щовесни перетворюють місто на туристичний магніт.

Зазвичай сакури в Ужгороді розквітають значно пізніше – у другій половині квітня, пік цвітіння традиційно припадає на 18-25 квітня і триває близько одного-двох тижнів, залежно від погодних умов. З огляду на це традиційний "Сакура Фест" в Ужгороді запланували цьогоріч на 17-19 квітня, але, судячи з усього, до того часу японська вишня може й відцвісти.

Загалом, як кажуть спостерігачі, останніми роками через кліматичні зміни періоди цвітіння сакури непередбачувано зміщуються.

За словами місцевих гідів, активне розпускання японської вишні традиційно починається поступово: спочатку поодинокі дерева, ранні сорти (зокрема, такі висаджені вздовж вулиці Митної), а вже за кілька днів місто охоплює масове цвітіння. Схожа ситуація спостерігалася і в попередні роки: наприклад, у 2024-му перші сакури зацвіли вже 2-3 квітня, а пік був в середині місяця.

Крім Ужгорода, чимало сакур висаджено і в інших містах Закарпаття, наприклад, у Перечині, Хусті, Іршаві. А в Мукачеві взагалі встановили своєрідний рекорд – висадили найдовшу в регіоні алею сакур завдовжки 1,4 км, зараз на ній – понад 280 дерев японської вишні.

Водночас у гірських районах Закарпаття сезон стартує пізніше – через нижчі температури сакури там можуть зацвісти із затримкою на один-два тижні після Ужгорода.

Тривалість цвітіння сакури зазвичай становить від 7 до 14 днів, але може змінюватися залежно від дощів, вітру та температурних коливань.

У Києві почався сезон цвітіння сакур та магнолій

На початку квітня у Києві стартував період цвітіння сакур та магнолій. Першими зацвіли магнолії у парку "Наталка" на Оболоні та сакури – на бульварі Верховної Ради. Незабаром дерева розквітнуть і в інших районах. Період їх цвітіння триває близько двох тижнів.

Вас також можуть зацікавити новини: