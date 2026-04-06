'Вони не хочуть нам її віддавати': Трамп поділився, з чого почався розкол між США та НАТО

Президент США заявив, що коли він висловив свої плани щодо Гренландії, її не захотіли віддати США й з цього все й почалося.

Президент США Дональд Трамп в понеділок, 6 квітня, висловив думку, що поглиблення розбіжностей між США та НАТО почалося тоді, коли він уперше запропонував приєднати Гренландію до США, пише CNN.

"Якщо чесно, то все почалося з Гренландії. Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть її нам віддавати. І я сказав: "Бувай, бувай"", - розповів Трамп під час прес-конференції.

Видання зазначає, що заява президента США пролунала напередодні запланованого на цей тиждень візиту до Білого дому генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

В публікації йдеться, що Трамп виступив із різкою критикою низки членів НАТО за відмову надати допомогу США у війні з Іраном, зокрема за рішення кількох країн закрити свій повітряний простір або військові бази для американських військових.

"НАТО – це паперовий тигр. Нам вони, очевидно, не потрібні, бо вони нічим не допомогли", - заявив очільник Білого дому.

На думку видання, Трамп не надає значення перспективі того, що США можуть втратити статус фактичного лідера альянсу.

"Південна Корея нам не допомогла. Австралія нам не допомогла. Японія нам не допомогла. У нас 50 000 солдатів у Японії та 45 000 у Південній Кореї, щоб захистити їх від Кім Чен Ина, з яким я чудово ладнаю", - сказав Трамп.

Війна в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США розпочинають нову масштабну кампанію повітряних бомбардувань Ірану. Відбудеться це на тлі вимог президента США Дональда Трампа негайно укласти мирну угоду. гегсет наголосив, що за вказівкою очільника Білого дому буде здійснено найбільший обсяг ударів по Ірану від початку цієї операції. Водночас, Трамп пригрозив Ірану, що в разі відмови від підписання мирної угоди, у Тегерана не залишиться " ані мостів, ані електростанцій".

Також ми писали, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 6 квітня в телефонній розмові зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі заявив, що Вашингтону слід відмовитися від "мови ультиматумів". Лавров і Аракчі закликали Вашингтон припинити "незаконні атаки на цивільну інфраструктуру". Зокрема, згадується атомна електростанція в Бушері, де російські фахівці працювали в якості техніків. В заяві після розмови Лаврова з Аракчі додається, що Росія сподівається що зусилля, яких вживають низка держав для деескалації напруженості навколо Ірану, увінчаються успіхом.

