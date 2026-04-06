Українці обрали авто року: хто взяв головну нагороду

В Україні визначили "Автомобіль року 2026" – перемогу здобув Renault Duster. Разом із головним титулом організатори оголосили найкращі моделі у різних категоріях. Про це повідомляється на офіційному каналі премії "Авто Року в Україні".
Зазначимо, що Renault Duster – це компактний кросовер-позашляховик, який представив румунський автовиробник Dacia у модельному ряді 2010 року. Автомобіль отримав визнання завдяки вдалому поєднанню доступної ціни, надійності та просторого салону. В Україні новий Renault Duster наразі пропонують за ціною від 928 тис. гривень.
При визначенні переможців враховували як думку експертного журі, так і вибір громадського журі під час онлайн-голосування.
Окрім автомобіля-переможця також в окремих номінаціях були нагороджені:
- Легковий автомобіль – Cupra Leon;
- Легковий автомобіль бізнес сегмента – Audi А6;
- Міський кросовер – Citroen C4;
- Компактний кросовер – CUPRA Formentor;
- Середньорозмірний кросовер – Audi Q5;
- Кросовер SUV ("спортивно-утилітарний автомобіль") – Volvo XC90;
- Позашляховик – Mercedes-Benz G 580 EQ;
- Легковий електромобіль – Audi А6 e-tron;
- Електрокросовер – Skoda Enyaq;
- Електричний SUV – BMW iX;
- Гібридний кросовер – Peugeot 3008 Hybrid;
- Гібридний SUV – Hyundai Palisade PHEV;
- Авто преміум cегменту – Mercedes-Benz G 580 EQ;
- Спортивний автомобіль – Porsche 911 Turbo S;
- Сімейний вен – Volkswagen Caravelle;
- Пікап – Peugeot Landtrak;
- Авто для комерції – Peugeot Boxer;
- Співвідношення ціна/якість – Kia Sportage;
- Дизайн – DS #4.
Проривом року було названо бренд Chery.
Авторинок України – головні новини
Як повідомляв Інститут досліджень авторинку, на українському ринку вживаних автомобілів спостерігається суттєве пожвавлення активності. У минулому місяці українці придбали понад 17 тис. вживаних авто, що у 18,2% більше порівняно з лютим.
На початку квітня також повідомлялося, що минулого місяця українці придбали близько 5,9 тисячі нових легкових автомобілів, що на 16% більше, ніж у березні 2025 року. Серед нових автомобілів в Україні найпопулярнішим брендом залишилася Toyota.