Українці обрали авто року: хто взяв головну нагороду

В Україні визначили "Автомобіль року 2026" – перемогу здобув Renault Duster. Разом із головним титулом організатори оголосили найкращі моделі у різних категоріях. Про це повідомляється на офіційному каналі премії "‎Авто Року в Україні"‎.

Зазначимо, що Renault Duster – це компактний кросовер-позашляховик, який представив румунський автовиробник Dacia у модельному ряді 2010 року. Автомобіль отримав визнання завдяки вдалому поєднанню доступної ціни, надійності та просторого салону. В Україні новий Renault Duster наразі пропонують за ціною від 928 тис. гривень.

При визначенні переможців враховували як думку експертного журі, так і вибір громадського журі під час онлайн-голосування.

Окрім автомобіля-переможця також в окремих номінаціях були нагороджені:

Легковий автомобіль – Cupra Leon;

Легковий автомобіль бізнес сегмента – Audi А6;

Міський кросовер – Citroen C4;

Компактний кросовер – CUPRA Formentor;

Середньорозмірний кросовер – Audi Q5;

Кросовер SUV ("спортивно-утилітарний автомобіль") – Volvo XC90;

Позашляховик – Mercedes-Benz G 580 EQ;

Легковий електромобіль – Audi А6 e-tron;

Електрокросовер – Skoda Enyaq;

Електричний SUV – BMW iX;

Гібридний кросовер – Peugeot 3008 Hybrid;

Гібридний SUV – Hyundai Palisade PHEV;

Авто преміум cегменту – Mercedes-Benz G 580 EQ;

Спортивний автомобіль – Porsche 911 Turbo S;

Сімейний вен – Volkswagen Caravelle;

Пікап – Peugeot Landtrak;

Авто для комерції – Peugeot Boxer;

Співвідношення ціна/якість – Kia Sportage;

Дизайн – DS #4.

Проривом року було названо бренд Chery.

Як повідомляв Інститут досліджень авторинку, на українському ринку вживаних автомобілів спостерігається суттєве пожвавлення активності. У минулому місяці українці придбали понад 17 тис. вживаних авто, що у 18,2% більше порівняно з лютим.

На початку квітня також повідомлялося, що минулого місяця українці придбали близько 5,9 тисячі нових легкових автомобілів, що на 16% більше, ніж у березні 2025 року. Серед нових автомобілів в Україні найпопулярнішим брендом залишилася Toyota.

