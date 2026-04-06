Графіки на вівторок: чи вимикатимуть світло в Україні 7 квітня

В "Укренерго" нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

У вівторок, 7 квітня, в усіх регіонах з 7 до 11 години будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє "Укренерго".

При цьому відключення світла для населення не прогнозуються.

Диспетчери енергосистеми нагадали, що вимушені застосовувати обмеження для промисловості через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Разом з тим, енергетики нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінитись і порадили стежити за офіційною сторінкою відповідного обленерго.

В "Укренерго" також закликали українців ощадливо споживати електроенергію.

Сьогоднішній день довів наскільки мінливою може бути ситуація в енергетиці. Попри те, що "Укренерго" не прогнозувало відключень світла для населення чи застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів, вдень 6 квітня у Київській, Житомирській областях та у столиці було запроваджено аварійні відключення.

Більше того, на Житомирщині з 18:00, за даними "Житомиробленерго", запроваджено графік погодинних відключень для населення.

Також графік відключень з 18:00 діє на Черкащині, за інформацією "Черкасиобленерго".

Атаки РФ на енергетику

Росія попри потепління продовжує систематично атакувати енергетику України. Внаслідок чергової атаки частина споживачів у Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишилися без світла.

Наприкінці минулого тижня "Укренерго" було змушене повернути графіки погодинних відключень світла для населення та посилити обмеження для бізнесу.

Як пояснив у коментарі УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев, це сталося через різке скорочення імпорту електроенергії з ЄС, погоду та ремонти на енергоблоках АЕС.

