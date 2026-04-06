У ЄС жорстко відреагували на погрози Трампа щодо ударів по енергетиці Ірану, - Politico

Удари по енергетичній інфраструктурі та мостах в Ірані, про що попереджав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, стануть воєнним злочином. Таку заяву зробив один із провідних лідерів ЄС, повідомляє Politico.

"Будь-які удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по об’єктах енергетики, є незаконними та неприйнятними. Це стосується війни Росії в Україні, і це стосується будь-якого іншого місця. Іранське цивільне населення є головною жертвою іранського режиму. Воно також стане головною жертвою розширення військової кампанії", – наголосив президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

Чиновник зауважив, що після пʼяти тижнів війни на Близькому Сході стає очевидно, що усунути першопричини конфлікту можна лише дипломатичним шляхом.

Примітно, що раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи погрози Трампа, сказала, що США "завжди діятимуть у межах закону".

Видання зазначає, що останніми днями Кошта, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мали розмови з іранським президентом Масудом Пезешкіаном, лідерами Ізраїлю, Пакистану та ОАЕ.

Високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності пояснив, що метою цих контактів було "підтримати заклик ЄС до деескалації та максимальної стриманості, захисту цивільного населення та повної поваги до міжнародного права, а також сприяти створенню простору для дипломатичних зусиль".

Погрози Трампа в бік Ірану

Днями американський лідер Дональд Трамп вчергове закликав Іран розблокувати прохід кораблів Ормузькою протокою. Він натякнув, що в разі відмови у вівторок, 7 квітня, буде завдано ударів по енергетиці та мостах в Ірані.

Після лайливого допису з погрозами низка американських політиків поставили під сумнів психічний стан Трампа. Колишня соратниця американського лідера Марджорі Тейлор Грін закликала всіх в оточенні президента США, хто вважає себе християнином, "благати Бога про прощення" та втрутитися у "божевілля" президента.

