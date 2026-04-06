Сили оборони уразили літак-амфібію Бе-12 в окупованому Криму

Також офіційно підтверджено ураження нафтового терміналу "Шесхарис".

У районі окупованого селища Кача в Криму уражено літак-амфібію Бе-12. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що у межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 6 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога.

"Підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі ТОТ АР Крим", - наголошується у повідомленні.

Утім, ступінь пошкоджень уточнюється.

Крім того, уражено нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу "Шесхарис" (Новоросійськ, Краснодарський край).

"Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу", - сказано у повідомленні.

Водночас, масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари по авіації в Криму

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на військовому аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму було знищено літак АН-72П.

21 лютого стало відомо, що українські захисники уразили два прикордонних сторожових кораблі проєкту 22460 "Охотник" і два протичовнових літаки-амфібії Бе-12.

