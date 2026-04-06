Авіаквитки стрімко дорожчають: як перевізники реагують на паливний шок, - Reuters

Стрімке зростання цін на авіаційне паливо, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану, серйозно вдарило по світовій авіаційній галузі. Перевізники змушені підвищувати тарифи, вводити додаткові збори та переглядати фінансові прогнози, пише Reuters.

Зазначається, що ціни на авіаційне паливо за останні тижні злетіли з 85-90 доларів за барель до 150-200 доларів. Для галузі, де витрати на паливо становлять до чверті всіх операційних витрат, це стало серйозним фінансовим ударом.

Як реагують авіакомпанії

Aegean Airlines. Грецька авіакомпанія очікує, що призупинення рейсів на Близький Схід і зростання цін на паливо суттєво вплинуть на результати першого кварталу.

Air France-KLM. Авіаційна група планує підвищити ціни на далекомагістральні рейси, щоб компенсувати стрімке зростання витрат на паливо. При цьому квитки можуть подорожчати на 50 євро (57 дол.) за переліт туди й назад.

Air New Zealand. Ця авіакомпанія стала однією з перших, хто оголосив про підвищення цін ще 10 березня. Компанія також призупинила річний фінансовий прогноз через нестабільність на ринку палива.

Akasa Air. Індійська авіакомпанія вводить паливний збір від 199 до 1300 рупій (від 2 до 14 дол.) на внутрішніх і міжнародних рейсах.

American Airlines. Американський перевізник очікує зростання витрат у першому кварталі на 400 млн доларів через різке подорожчання пального.

Cathay Pacific. Гонконгська авіакомпанія підвищила паливний збір на 34% з 1 квітня на всіх маршрутах та переглядатиме його кожні два тижні. Попри це, компанія поки зберігає обсяги перевезень, але може скоригувати плани щодо збільшення пасажиропотоку.

Cebu Air. Філіппінська авіакомпанія назвала різке зростання цін на паливо ключовим викликом і переглядає свою цінову політику та стратегію розвитку мережі, щоб пом'якшити цей вплив.

EasyJet. Генеральний директор авіакомпанії EasyJet Кентон Джарвіс заявив, що європейці відчують подорожчання квитків наприкінці літа.

Frontier Airlines. Американська авіакомпанія переглядає свій річний прогноз через значне зростання цін на паливо.

Hong Kong Airlines. Підвищує паливні збори до 35% із 12 березня. При цьому найбільше подорожчання відбудеться на рейсах між Гонконгом та Мальдівами, Бангладешом і Непалом, де надбавки зростуть з 284 до 384 гонконгських доларів (49 дол.).

IAG (власник British Airways). Компанія IAG поки не планує негайного підвищення цін, оскільки заздалегідь зафіксувала частину витрат на паливо.

IndiGo. Найбільша авіакомпанія Індії запровадить паливні збори з 14 березня, зокрема збір у 900 рупій (біля 9,7 дол.) на рейси до Близького Сходу та 2 300 рупій (приблизно 24,7 дол.) на рейси до Європи. Також, за інформацією агентства, компанія лобіює зниження податків на паливо в Індії.

JetBlue Airways. Американська бюджетна авіакомпанія підвищує плату за додаткові послуги, зокрема вартість перевезення багажу зросте на 4 або 9 доларів.

Korean Air. Південнокорейський національний авіаперевізник переходить у режим надзвичайного управління з квітня та посилює контроль витрат.

Pakistan International Airlines. Авіакомпанія підвищить ціни на внутрішні рейси на 20 доларів, а на міжнародні до 100 доларів.

SAS. Скандинавська авіакомпанія скасує близько 1000 рейсів у квітні через високі ціни на нафту та авіаційне паливо. У березні вже було скасовано кілька сотень рейсів.

Spring Airlines. Китайська бюджетна авіакомпанія планує підвищити паливні збори на внутрішніх рейсах із 5 квітня.

Thai Airways. Авіакомпанія з Таїланду підвищить паливні тарифи на внутрішніх рейсах на 10-15%, щоб компенсувати витрати на паливо.

Turkish Airlines/Lufthansa (SunExpress). Спільне підприємство Turkish Airlines і Lufthansa вводить тимчасовий паливний збір у 10 євро (11,46 дол.) на рейсах між Туреччиною та Європою з 1 травня.

United Airlines. Американська авіакомпанія скорочує збиткові рейси та очікує, що ціни на нафту залишатимуться вище 100 дол. до кінця 2027 року. Також авіакомпанія підвищує плату за першу та другу зареєстровану валізу на 10 доларів для пасажирів, які подорожують у США, Мексиці, Канаді та Латинській Америці.

VietJet. В'єтнамська бюджетна авіакомпанія коригує частоту рейсів через можливий дефіцит палива.

Vietnam Airlines. Авіакомпанія планує скасувати 23 рейси на тиждень на внутрішніх маршрутах із квітня та просить уряд скасувати екологічний податок на авіаційне паливо.

Virgin Australia. Компанія також підвищує ціни, щоб компенсувати зростання витрат, посилене ситуацією на Близькому Сході.

Greater Bay Airlines. Авіакомпанія підвищила паливний збір на більшості маршрутів із 1 квітня. На рейсах до Філіппін вони зростуть більш ніж удвічі.

Вплив війни в Ірані на цивільну авіацію

28 лютого США та Ізраїль почали військову операцію проти Ірану, яка паралізувала авіаперевезення над країнами Перської затоки. Це призвело до стрімкого подорожчання нафти та зростання цін на авіаквитки й скорочення кількості рейсів по всьому світу. Водночас аналітики прогнозують, що на авіаційну галузь чекає затяжна криза.

6 квітня стало відомо, що ціни на авіаційне паливо наприкінці березня сягнули 195 дол., що майже на 100 дол. більше, ніж наприкінці лютого, коли почалася війна в Ірані. При цьому паливо стає дедалі дефіцитнішим для країн, які не мають власного виробництва або мають обмежені запаси.

