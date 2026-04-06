Захист українського неба посилять: Федоров поділився подробицями

Уряд ухвалив постанову, яка вдосконалює процедуру екстреного дообладнання авіаційної техніки, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров в Telegram.

Федоров пояснив, що тепер літаки та гелікоптери можна швидше адаптувати до потреб сучасної війни й посилювати можливості авіації у відбитті повітряних атак.

За словами міністра оборони України, оновлений підхід передбачає:

Відео дня

Встановлення додаткового озброєння, засобів зв’язку, навігації, спостереження та виявлення цілей. Все це відбуватиметься без довготривалих погоджень технічної документації;

Скорочення періоду від ідеї до виконання робіт, тестування та впровадження до одного місяця.

Окрім цього, Федоров поділився, що буде розширено коло виконавців робіт. Зокрема, дообладнання авіації зможуть виконувати виробники обладнання, спеціалісти та безпосередньо військові частини, які експлуатують техніку.

"Швидша модернізація авіації – це швидша адаптація до нових загроз і більше можливостей для військових у боротьбі з повітряними атаками", - зазначив міністр оборони України.

Федоров наголосив, що в технологічній війні перемагає той, хто швидше адаптується. За його словами, це рішення посилює захист українського неба.

Дронові атаки РФ по Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що представник відділення комунікацій бригади Сергій Колесніков розповів, що оператор БпЛА з окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького зміг знищити два російські "Шахеди" за допомогою дрона-перехоплювача STING на відстані 600 км від цілі. В бригаді пояснили, що цей випадок свідчить про те, що оператор дронів здатний з глибокого тилу збивати ворожі безпілотники над різними ділянками фронту без зміни свого фізичного місцеперебування. Додається, що відносно дешеві мобільні перехоплювачі знищують дорогі ударні БпЛА противника, що зменшує ризики для особового складу.

Також ми писали, що директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у запасі Анатолій Храпчинський зазначив, що ворог почав атакувати "Шахедами" Україну вдень, оскільки таким чином ним стає простіше керувати. Храпчинський додав, що ворогу вдень краще працювати, оскліьки на дронах встановлені камери, які збирають інформацію й потім ворог може приймати подальше рішення щодо атак. Експерт також розповів, що ворог вдень почав використовувати "Шахеди" на вищих висотах, щоб протидіяти українським мобільним вогневим групам.

