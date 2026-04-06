Ціни на дизель подолали психологічну позначку: скільки коштує пальне на АЗС сьогодні

Вартість дизельного палива зросла на понад 2 грн/л.

Пальне в Україні продовжує стрімко дорожчати. Найбільш суттєво у ціні додало дизельне паливо, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії А-95.

Зазначається, що середня вартість дизеля за минулі вихідні зросла на 2,07 грн – 89,70 грн за літр. Преміальний бензин марки А-95, у середньому, подорожчав на 1,76 грн – до 76,79 грн/л. За літр звичайного 95-го у перший робочий день тижня, у середньому, просять 72,94 грн, що на 1,11 грн більше, ніж 3 квітня.

Автогаз за вихідні подорожчав, у середньому, ще на 90 копійок – до 48,84 грн/л.

Відео дня

Ціни на бензин

Найдешевший бензин марки А-95 у перший робочий день тижня пропонують у мережі Brent Oil, де середня ціна на нього – 66,85 грн за літр. Найдорожче 95-м заправляють у мережі WOG – 77,00 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 73,40 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 73,99 грн/л;

KLO – 73,69 грн/л;

OKKO – 76,90 грн/л;

БРСМ – Нафта – 69,90 грн/л.

Ціни на дизельне паливо

Найдешевший дизель 6 квітня пропонують у мережі Rodnik. Середня вартість на стелах АЗС цієї мережі - 82,99 грн/л. Найдорожчий дизель пропонують у мережі ОККО - 92 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 90,90 грн/л;

"Укрнафта" – 87,90 грн/л;

SOCAR – 88,85 грн/л;

KLO – 90,99 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 87,99 грн/л;

WOG - 91,90 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше автогазом на початку тижня заправляють у мережі "Маркет" - 45,99 грн/літр. Найдорожчий автогаз майже за 50 грн/л можна придбати у мережі WOG. Середня ціна на "зелених" стелах 6 квітня – 49,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 49,00 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 48,84 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,23 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на пальне - останні новини

За даними джерел видання Axios, США, Іран та група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни. Однак, за даними співрозмовників видання, шанси на досягнення угоди протягом наступних 48 годин невеликі.

Водночас президент США Дональд Трамп, за даними журналіста Fox News, зберігає оптимізм стосовно укладання угоди з Іраном. 5 березня американський лідер заявив, що це може відбутися "вже завтра". На цьому тлі ціни на нафту дещо знизилися. Нафта марки Brent торгується по 108,56 долара за барель, подешевшавши з початку торгів на 47 центів.

Між тим вартість пального на українських АЗС продовжує зростати. Керівник консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн прогнозує, що вартість дизельного пального може зрости до понад 100 гривень за літр.

