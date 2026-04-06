Молодь в Угорщині має намір емігрувати у разі перемоги Орбана, – Reuters

Саме молодь сьогодні найбільш критично ставиться до правлячої партії "Фідес".

Напередодні виборів в Угорщині все більш помітну роль починає відігравати молоде покоління, яке виросло вже за правління прем'єр-міністра Віктора Орбана. Саме ця група виборців стає одним з головних джерел підтримки опозиції, а частина молодих угорців прямо заявляє, що в разі переобрання Орбана розглядають варіант еміграції, пише Reuters.

Чинний глава уряду, який перебуває при владі вже 16 років, зараз стикається з найсерйознішим викликом за всі роки правління. Соціологічні дослідження вказують на зростання популярності його суперника – Петера Мадьяра та його партії "Тіса", яка останнім часом активно набирає підтримку серед угорської молоді, пише видання.

За оцінками соціологів, як повідомляє Reuters, саме молодь сьогодні найбільш критично налаштована до правлячої партії "Фідес". В експертному середовищі зазначають, що її порядок денний гірше відображає інтереси молодого покоління. Особливу роль відіграють студенти, як одна з найактивніших і політично чутливих груп. За умови високої явки вони здатні значно вплинути на результати голосування і навіть допомогти невеликим партіям подолати прохідний бар'єр у парламент.

Соціологічні опитування показують різке падіння підтримки влади серед молоді: частка прихильників "Фідес" у групі 18–29 років залишається на рівні однозначних цифр, що істотно нижче середніх показників по країні, йдеться в публікації.

Причини невдоволення

Ключові причини невдоволення пов'язані з повсякденними проблемами – від якості освіти до доступності житла та загального рівня життя. Молоді угорці все частіше говорять про корупцію, обмежені можливості та відсутність перспектив у країні, пише видання.

"У мисленні партії "Фідес" більше не враховуються потреби молоді", – заявив соціолог Даніель Оросс.

Додатковим фактором стало погіршення економічної ситуації, яке посилилося після початку війни в Україні у 2022 році. Це призвело до зростання інфляції та збільшення кількості людей, які розглядають еміграцію як реальну альтернативу, повідомляє Reuters.

Розуміючи ризики, Віктор Орбан вживає заходів, спрямованих на залучення молодих виборців. Серед них: скасування прибуткового податку для громадян віком до 25 років та запуск пільгових іпотечних програм, зазначається у публікації.

Однак, судячи з настроїв, вжитих заходів виявляється недостатньо. Більш того, в окремих виступах чинний прем'єр жорстко реагував на критику з боку молоді, називаючи її протест "штучним" і нагадуючи про заходи підтримки з боку держави, зазначає видання.

Опозиція на чолі з Петером Мадьяром робить ставку саме на молоде покоління, пропонуючи реформи у сфері освіти, економіки та відносин з ЄС, включаючи розблокування європейського фінансування, пише Reuters.

"Серед молоді "Фідес" сприймається як група сварливих старих, корумпованих і закостенілих", – сказав 21-річний Жолт Іштван.

Наміри покинути країну

На тлі зростаючого розчарування, згідно з публікацією, частина молодих угорців розглядає майбутні вибори як шанс на зміни. Водночас багато молодих людей не приховують скепсису і прямо говорять про намір виїхати з країни, якщо чинна влада збереже свої позиції.

"Мені б не хотілося жити в країні, де більшість становлять люди, які голосують за партію "Фідес" або відстоюють цінності цієї партії", – сказала 18-річна Тамара в вуличному кафе в Будапешті.

Однак не вся молодь виступає проти Орбана. 18-річний Герго високо оцінює досвід прем'єра. За його словами, загартований численними кризами Орбан і його міцні зв'язки зі світовими лідерами гарантують Угорщині підтримку традиційних християнських цінностей.

"Він – справжній угорський лідер", – заявив Герго на мітингу Орбана в місті Сомбатхей, додавши, що будь-хто, хто планує покинути Угорщину через політичні розбіжності, фактично винен у "зраді".

"Справжній угорський громадянин не повинен виїжджати через будь-який уряд", – сказав він. "Через чотири роки у нас будуть нові вибори, і тоді ви зможете спробувати знову".

Вибори в Угорщині – останні новини

Раніше видання Reuters повідомило, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має всі шанси втратити владу і програти парламентські вибори, які відбудуться 12 квітня. Однак, якщо цього не станеться, ЄС буде змушений вирішувати, як співпрацювати далі.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook опонент Орбана Петер Мадяр заявив, що Угорщина може вийти з Європейського Союзу, якщо перемогу на виборах здобуде чинний прем'єр-міністр. Політик зазначив, що "Фідес" вже знайшла союзників в іншій правій партії, оскільки розуміє, що не зможе виграти вибори самотужки, що може схилити шальки терезів на бік виходу країни з ЄС.

Мадьяр зазначив, що "Фідес" вже запропонувала створити коаліцію з іншою правою партією "Наша Батьківщина". І це може призвести до того, що Будапешт вийде з ЄС. Водночас Мадьяр підкреслив, що така пропозиція від Орбана фактично свідчить про те, що "Фідес" не здатна виграти вибори самотужки.

