США починають наймасштабнішу кампанію ударів по Ірану від початку війни, - Пентагон

Так Трамп хоче прискорити підписання мирної угоди.

США розпочинають нову масштабну кампанію повітряних бомбардувань Ірану на тлі вимог Дональда Трампа негайно укласти мирну угоду. Відповідну заяву зробив "міністр війни" США Піт Гегсет під час прес-конференції в Білому домі.



"За вказівкою президента сьогодні буде найбільший обсяг ударів від початку цієї операції. Завтра навіть більше, ніж сьогодні. І тоді Іран має вибір. Вибирайте мудро, бо цей президент не грається", - сказав він.

Під час спілкування з пресою президент США Дональд Трамп зауважив, що відновлення судноплавства в Ормузькій протоці "є дуже важливим пріоритетом" в межах мирної угоди, яка зараз обговорюється.

"Ми даємо їм (Ірану - УНІАН) час до завтра, до 20:00 за східним часом, а після цього у них не залишиться ані мостів, ані електростанцій... Кам'яна доба, так, кам'яна доба", - зауважив Трамп.

Відео дня

Як писав УНІАН, США та Іран за посередництва країн регіону обговорюють двоетапну угоду, яка починається з 45-денного припинення вогню і може призвести до повного завершення війни. Шанси досягти домовленості найближчим часом низькі, але це розглядається як остання можливість уникнути масштабної ескалації та ударів по критичній інфраструктурі. Ключові суперечності стосуються Ормузької протоки та іранського високозбагаченого урану, якими Тегеран не готовий поступитися.

Щоб стимулювати Іран до швидкого укладення угоди, Трамп активізував свої погрози. Він зокрема пригрозив знищити усі електростанції та мости в Ірані, якщо угода не буде укладена швидко, а Ормузька протока не буде розблокована.

