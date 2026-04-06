Не оновлюйте свій Google Pixel: останній апдейт перетворює смартфон на 'цеглину'

Проблема торкається відразу кількох поколінь пристроїв від Pixel 6 до новітньої лінійки Pixel 10.

Власники смартфонів Google Pixel зіткнулися з серйозною проблемою після оновлення – пристрої починають "застрягати" на нескінченному циклі перезавантаження (boot loop). На цю мить ні причина, ні рішення офіційно не визначені.

За даними Android Authority, скарги почали з'являтися після встановлення Android 16 QPR3, яке вийшло в рамках березневого Pixel Drop. Проблема торкнулася різних поколінь смартфонів – від Pixel 6 до останніх моделей Pixel 10.

За повідомленнями постраждалих, їхні пристрої або взагалі не вмикаються, або зависають на екрані з логотипом Google, або постійно завантажуються в режим "Відновлення". У деяких випадках система виводить попередження про можливе пошкодження даних або самої Android-системи.

Відео дня

Частина користувачів спробувала відновити пристрої через fastboot або повторну установку прошивки, однак ці методи, судячи з відгуків, не дають результату. В окремих випадках смартфон можна скинути до заводських налаштувань через "Відновлення", але це призводить до повної втрати даних.

Деяким користувачам вдалося тимчасово завантажити пристрої, запустивши їх у безпечному режимі під час підключення до зарядки. Це дозволяє створити резервну копію даних, однак після цього смартфон, як правило, знову переходить у цикл перезавантаження.

Google підтвердила, що знає про ситуацію, але терміни виходу виправлення невідомі. Користувачам Pixel рекомендується бути обережними з оновленнями та регулярно створювати резервні копії.

