Україна почне постачати до Китаю стратегічний продукт

Доступ вітчизняних товарів з доданою вартістю на китайський ринок розширено.

Україна отримала дозвіл на експорт пшеничного борошна до Китаю. Відповідний протокол інспекційних, фітосанітарних та санітарних вимог підписали українська Держпродспоживслужба та Генеральна митна адміністрація КНР, повідомляє сайт служби.

Угода визначає чіткі та прозорі вимоги до виробництва, контролю та експорту, що формує передбачувані умови для роботи українських виробників. Китайська сторона сигналізує, що українська продукція відповідає високим стандартам.

В Держпродспоживслужбі ринок Китаю характеризують, як один із найбільших і "найвимогливіших" у світі. Угода дозволить постачати продукт з доданою вартістю до Піднебесної та водночас диверсифікувати ринки збуту для українських виробників.

Кожна партія борошна, відправленого до Китаю, буде належним чином маркована та супроводжуватиметься фітосанітарним і міжнародним сертифікатами для експорту харчових продуктів нетваринного походження.

До цього Україна та Китай досягли згоди щодо постачання вітчизняного гороху на китайський ринок. Дозвіл отримали перші два українські підприємства зі зберігання та переробки культури.

В кінці січня Україна відкрила новий ринок для експорту яловичини, баранини та птиці – республіку Кот-д’Івуар в Західній Африці. Угода стосується поставок свіжого, замороженого чи переробленого м’яса, а також продуктів з нього.

Вас також можуть зацікавити новини: