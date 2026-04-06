В Україні різко здорожчала земля: скільки зараз коштує гектар

В лідери за найдорожчими паями вирвалася Київська область

Ціна гектару сільськогосподарської землі в Україні в березні досягла середнього значення в 77 153 гривні. Це суттєва зміна в порівнянні з лютим, коли середня вартість землі становила 69 773 гривні (+10,6%), повідомляє Опендатабот.

Слід відзначити, що в минулому році найвищу ціну за гектар землі в Україні зафіксували у квітні. Вона склала 70 174 гривні. Раніше це був найвищий показник з моменту відкриття ринку землі в Україні в липні 2021 року (102 102 гривні).

Проте вже цьогоріч вартість землі різко досягла 95 768 гривень у січні, наблизившись до рекорду. Ще одним рекордом в березні стала вартість одного гектару в регіоні-лідері за ціною. Так, в Київській області землю продавали по 240 636 гривень за гектар.

Відео дня

У ТОП-5 регіонів з найдорожчими паями також увійшли:

Івано-Франківська область – 161 737 гривень;

Волинська область – 125 593 гривні;

Львівська область – 120 513 гривні;

Тернопільська область – 108 954 гривні.

Тож загалом звична для України картина, за якою найдорожче угіддя коштують в західних областях та в столичному регіоні, збереглася. Водночас різкий стрибок середньої ціни гектара пояснюється високими цінами на Київщині та загалом стриманою активністю на ринку в порівнянні з минулим роком – у березні було продано 10 280 гектар проти, скажімо, 27 381 гектара в грудні.

При цьому найдешевша земля в березні продається в наступних областях:

Херсонській – 35 072 гривні;

Миколаївській – 40 641 гривня;

Запорізькій – 43 337 гривень.

Ринок землі в Україні – останні новини

За даними уряду за минулий рік, найдорожчу землю в Україні продавали в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській та Вінницькій областях. Загалом ринок землі продемонстрував помірне зростання відносно 2024 року.

У лютому поточного року на ринку сільськогосподарських земель в Україні значно підвищився попит та вартість великих паїв – площею понад 5 000 квадратних метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: