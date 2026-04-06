Успішно пролетіли 12 км: воїни ЗСУ дроном евакуювали з позиції кота та собаку (відео)

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого здійснили майже неможливе.

Бійці 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого зробили те, на що, можливо, не багато хто погодився б. Вони оригінально вирішили проблему порятунку кота і собаки, які опинилися на лінії фронту. Представники бригади зазначили, що операція була пов'язана з ризиком, однак залишати їх на позиції було б ще небезпечніше.

У підсумку тварини успішно пролетіли 12 кілометрів на дроні і вже возз'єдналися з військовими в безпечній зоні, пише UAnimals у соціальній мережі Facebook.

Вони заявили, що це був єдиний робочий варіант евакуації в сформованих умовах. "Дякуємо захисникам за порятунок найвразливіших", - йдеться в публікації.

Раніше УНІАН повідомляв, що трійка українських піхотинців утримувала позиції 224 дні поспіль. Незважаючи на кілька невдалих спроб ротації, зірваних ворогом, цього разу хлопцям вдалося вийти успішно. Багато в чому цьому сприяла погода.

Крім того, ми також розповідали, що один десантник став Героєм України після того, як залишився один на позиції й змусив окупантів втекти. Він пробув п'ять діб без води, їжі та зв'язку, постійно змінюючи позиції й відбиваючи ворожі штурми.

Вас також можуть зацікавити новини: