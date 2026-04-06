Гривня зміцнилася до долара: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк України встановив на вівторок, 7 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,58 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня незначно послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,32 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,59/43,62 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,33/50,35 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 6 квітня знизився на 15 копійок і становив 43,90 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і складав 50,75 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,30 гривні, а євро - за курсом 49,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Водночас курс долара до гривні в банках України знизився на 15 копійок і становив 43,90 гривні за долар, а продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,40 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок і складав 50,85 гривні за євро, в продати європейську валюту можна було за курсом 50,15 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: