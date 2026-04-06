NASA показало зворотний бік Місяця (фото)

Екіпаж "Артеміди II" – перші люди, які коли-небудь бачили весь басейн Орієнтале.

NASA поділилася вражаючим фото, на якому зображено зворотний бік Місяця.

Кадр був опублікований на сторінці NASA в Instagram. Знімок зробили астронавти місії Artemis II, яка здійснює політ навколо супутника Землі.

На новій фотографії праворуч показана частина ближньої сторони Місяця – тієї, яку ми бачимо з Землі. Ліворуч же – частина зворотного боку Місяця.

"Ближню сторону можна впізнати за темними плямами, що покривають її поверхню, які утворилися на початку історії Місяця, коли він був вулканічно активним. Великий кратер на захід від лавових потоків – це басейн Орієнтале, кратер шириною майже 600 миль (близько 965 км, – ред.), який охоплює як ближню, так і зворотну сторони Місяця. Екіпаж "Артеміди II" – перші люди, які коли-небудь бачили весь басейн Орієнтале", – йдеться в повідомленні.

У NASA зазначили, що все, що знаходиться ліворуч від кратера, – це зворотний бік Місяця, який ми не бачимо з Землі. Все тому, що Місяць обертається навколо своєї осі з тією ж швидкістю, з якою він обертається навколо нашої планети.

Востаннє зворотний бік Місяця показували ще в 1972 році. Під час місії "Аполлон-17".

Місія Artemis II

На початку квітня вперше за 54 роки була запущена місія за межі орбіти Землі. Місія Artemis II вирушила до Місяця. Згідно з планом, астронавти облетять супутник Землі, після чого повернуться додому.

Під час польоту екіпаж місії показав перше за десятиліття фото Землі з глибокого космосу. На знімку можна розгледіти північну частину Африки з величезною пустелею Сахара, а також Піренейський півострів. Більшу частину кадру займає Атлантичний океан.

