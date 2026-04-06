Росія передала Ірану список ключових обʼєктів енергетики Ізраїлю, - JP

Потенційні цілі розділили на три категорії, залежно від їх стратегічного значення.

Розвідка Російської Федерації надала Ірану детальний список критичної енергетичної інфраструктури на території Ізраїлю. До переліку потрапили 55 обʼєктів.

Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на джерело, наближене до українських спецслужб. Зазначається, що ця інформація дасть Тегерану можливість завдавати точних ударів по енергетиці Ізраїлю.

Обʼєкти, що увійшли до російського переліку потенційних цілей, поділили на три категорії, залежно від їх стратегічного значення. До обʼєктів першого рівня віднесли критично важливі виробничі об’єкти.

Відео дня

"Це об’єкти, знищення яких паралізувало б національну енергетичну систему. У звіті конкретно вказано електростанцію "Орот Рабін" як головну ціль", – йдеться в матеріалі.

Цілями другого рівня стали основні міські та промислові енергетичні вузли. Ці об’єкти розташовані переважно в центральній частині Ізраїлю та обслуговують великі населені пункти, додає автор.

Місцева інфраструктура була віднесена до цілей третього рівня. Йдеться про регіональні підстанції, що забезпечують електроенергією промислові зони та менші електростанції.

Російська розвідка зауважила, що енергосистема Ізраїлю характеризується високою ізольованістю, і це її вразливість.

"Оскільки Ізраїль є "енергетичним островом", який не імпортує електроенергію з сусідніх країн, російська розвідка, за повідомленнями, сказала Ірану, що пошкодження навіть кількох ключових компонентів може спричинити повний і тривалий енергетичний колапс, що призведе до масових відключень електроенергії та технічних збоїв, які буде важко усунути", – резюмує видання.

Війна на Близькому Сході

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати Америки починають наймасштабнішу кампанію ударів по Ірану від початку війни. Заява пролунала на тлі вимог американського лідера Дональда Трампа щодо угоди та розблокування Ормузької протоки.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки пригрозив Ірану ударами по енергетиці та мостах. Коментуючи ці погрози, очільник Європейської Ради Антоніу Кошта наголосив, що такі атаки будуть воєнним злочином. Він додав, що після пʼяти тижнів війни на Близькому Сході стає очевидно, що усунути першопричини конфлікту можна лише дипломатичним шляхом.

Вас також можуть зацікавити новини: