У Facebook з'явилася сторінка "Спілка ветеранів війни з FIFA"

Також у мережі закликають приєднатися до нового способу онлайн-протесту.

Після того, як в ході онлайн-протесту користувачі обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, у соцмережі з'явилася сторінка "Спілка ветеранів війни з FIFA".

У пабліку обговорюються дії Міжнародної федерації футболу, якій напередодні не сподобалося гасло "Слава Україні!".

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Боротьба з діями ФІФА почалася після того, як федерація відреагувала попередженням і штрафом на дії членів хорватської збірної після перемоги над росіянами у матчі чвертьфіналу ЧС-2018.

Так, після шквалу негативних оцінок на своїй сторінці в Facebook ФІФА закрила можливість залишати відгуки.

Тепер в мережі закликають приєднатися до нового способу онлайн-протесту. Користувачів закликають скаржитися Фейсбуку на сторінку ФІФА за образу за расовою або етнічною приналежностю.

Як повідомляв УНІАН, Домагой Віда потрапив у скандал у зв'язку з роликом в підтримку України, записаним після перемоги над збірною Росії в чвертьфінальному матчі ЧС-2018.

Футболіст отримав офіційне попередження від ФІФА, а його компаньйон Огнєн Вукоєвич був оштрафований і звільнений з тренерського штабу своєї команди.