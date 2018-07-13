Вирішив перекусити: у США ведмідь сів у машину медсестри і з'їв її обід

Звір заліз в автомобіль через вікно.

В американському штаті Джорджія чорний ведмідь заліз в автомобіль і з'їв бутерброд.

Про це повідомляє видання The Atlanta Journal-Constitution.

Медсестра Керрі Уоттс (Carrie Watts) приїхала до пацієнта на власній машині. Жінка забула закрити вікно і пішла, залишивши на сидінні свій обід — сендвіч, картопляні чіпси і печиво.

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Запах їстівного привернув увагу чорного ведмедя. Звір заліз в автомобіль через вікно і все з'їв. Потім він зірвав дитяче крісло і знищив стопку паперів, які знайшов в салоні.

Уоттс намагалася гриміти сковорідками і каструлями, але тварина проігнорувала шум. Тоді жінка ввімкнула автомобільну сигналізацію, але ведмедя не збентежив навіть рев сирени. Через якийсь час він сам вибрався з машини і пішов.

Чорний ведмідь (барибал) — найбільш поширений у Північній Америці вид ведмедів. Дорослий самець досягає довжини 1,4-2 метри і важить до 360 кілограмів. Представники цього виду дуже рідко нападають на людину.