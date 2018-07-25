Кличко на гондолі: соцмережі вибухнули фотожабами після апокаліптичної зливи у Києві (фото)
20:26, 25 липня 2018Курйози
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Поки Київ приводить себе до ладу після аномальної зливи, інтернет-користувачі сміються над затопленим містом та його мером.
У когось через зливу проблеми, а комусь смішно / Фото з соцмереж
Сьогодні, 25 липня, Київ накрила аномальна злива з грозою і градом. Затопило дороги і підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади. Через зливи у Києві призупинили рух трамваїв і тролейбусів. Введено оперативне становище.
Тим часом користувачі соцмереж влаштували зливу з жартів.
Як повідомляв УНІАН, радник Кличка Дмитро Білоцерківець написав: "Такі проблеми бувають у всьому світі, навіть у найбільш великих і успішних мегаполісах". "Проблема зливостоків у місті історична", - зазначив він.
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