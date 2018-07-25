Кличко на гондолі: соцмережі вибухнули фотожабами після апокаліптичної зливи у Києві (фото)

Поки Київ приводить себе до ладу після аномальної зливи, інтернет-користувачі сміються над затопленим містом та його мером.

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