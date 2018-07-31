Вистачить на 3,5 роки: у Києві чоловік приніс на обмін 2300 старих жетонів на метро

Сьогодні останній день, коли сині жетони можна обміняти на зелені без доплати.

У Києві чоловік приніс на обмін 2300 жетонів старого зразка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця столичного метрополітену Наталка Макогон.

Вона зазначила, що сьогодні останній день, коли сині жетони можна обміняти на зелені без доплати.

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По одному міняють у касах, більше - у сервісних центрах на станціях "Дорогожичі", "Дарниця", "Майдан Незалежності" та "Політехнічний інститут".

"Зверніть увагу, що сервісні центри працюють до 19.00. У серпні обмін проводитиметься тільки у сервісних центрах і уже з доплатою або пропорційно. Позаглядайте у кишені, шухлядки, сумочки та гаманці, щоб скористатися можливістю. А поки ви то робите, додам, що один запасливий чоловік приніс на обмін 2300 жетонів. Якщо їздити двічі на день, то це майже на 3,5 років. Ще двоє пасажирів - по 500 і один - 240 жетонів старого зразка”, - повідомила вона.

До речі, при ціні у 8 гривень їх загальна вартість складає 18,4 тисячі гривень. А усього 2 тижні тому їх загальна вартість складала 11,5 тисяч

Як повідомляв УНІАН, з 14 липня у Києві підвищилися ціни на проїзд у громадському транспорті.