У Києві пограбували відомого російського музиканта
12:57, 25 серпня 2018Інциденти
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У коментарях користувачі підтримали знаменитість і дали кілька порад, як діяти в такій ситуації.
Музиканта пограбували 24 серпня / Фото з відкритих джерел
У п'ятницю, 24 серпня, у Києві пограбували відомого російського музиканта Олексія Лебединського, більше відомого як "Професор Лебединський".
Про це музикант повідомив у Facebook.
"Півгодини тому під час прогулянки по вул. Сагайдачного у мене вкрали телефон. Так що я без зв'язку американського і українського. Пишіть сюди. Як відновити в Києві американську сімку, не знаю. А дуже треба. Якщо хто в курсі, скажіть. Зі святом ще раз українців! PS Будьте всі обережні, у натовпі гуляють, працюють кишенькові злодії. Побачите, зловите - бийте ногами від душі. Ненавиджу злодіїв всіх мастей ", - написав він.
У коментарях користувачі підтримали знаменитість і дали кілька порад, як діяти в такій ситуації.
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