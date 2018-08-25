У Києві пограбували відомого російського музиканта

Про це музикант повідомив у Facebook.

"Півгодини тому під час прогулянки по вул. Сагайдачного у мене вкрали телефон. Так що я без зв'язку американського і українського. Пишіть сюди. Як відновити в Києві американську сімку, не знаю. А дуже треба. Якщо хто в курсі, скажіть. Зі святом ще раз українців! PS Будьте всі обережні, у натовпі гуляють, працюють кишенькові злодії. Побачите, зловите - бийте ногами від душі. Ненавиджу злодіїв всіх мастей ", - написав він.

У коментарях користувачі підтримали знаменитість і дали кілька порад, як діяти в такій ситуації.