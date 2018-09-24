"Розіп'яли російського хлопчика в трусиках": соцмережі висміяли програш Повєткіна в бою з Джошуа

Три титули чемпіона світу дісталися Ентоні Джошуа, який захистив свої чемпіонські пояси.

У ніч на неділю, 23 вересня, у Лондоні на легендарному "Уемблі" відбувся бій британського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа та російського претендента Олександра Повєткіна, у якому Джошуа нокаутував росіянина.

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"Російський Витязь" на рівних боксував лише першу половину зустрічі, поки Джошуа не включив на повну силу своїх ударів. У сьомому раунді Повєткін пропустив бічні, попавши спочатку в нокдаун, а потім і в нокаут.

Соцмережі висміяли програш Повєткіна.

У Лондоні фашисто-британці розіп'яли російського хлопчика в трусиках.#ПоветкинДжошуа — Д'артаньян (@DArtagnanFR) September 22, 2018

#поветкинДжошуа#povetkinjoshua

судячи з російським новинам, витязь практично переміг, просто втомився і приліг.

Та й ніякого важкого нокауту не було. Це був гібридний нокаут. І чи було взагалі? pic.twitter.com/XPkoVyeLNa — shustrex (@shustrex) September 23, 2018