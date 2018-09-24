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"Розіп'яли російського хлопчика в трусиках": соцмережі висміяли програш Повєткіна в бою з Джошуа

11:07, 24 вересня 2018
Курйози
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Повєткін виявився набагато легшим Джошуа за добу до бою / prosportua.com

У ніч на неділю, 23 вересня, у Лондоні на легендарному "Уемблі" відбувся бій британського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа та російського претендента Олександра Повєткіна, у якому Джошуа нокаутував росіянина.

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"Російський Витязь" на рівних боксував лише першу половину зустрічі, поки Джошуа не включив на повну силу своїх ударів. У сьомому раунді Повєткін пропустив бічні, попавши спочатку в нокдаун, а потім і в нокаут.

Соцмережі висміяли програш Повєткіна.

фото obozrevatel.com
facebook.com/aleksej.golobuckij

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Теги: #Повєткін#Джошуа#Джошуа Повєткін