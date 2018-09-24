"Розіп'яли російського хлопчика в трусиках": соцмережі висміяли програш Повєткіна в бою з Джошуа
У ніч на неділю, 23 вересня, у Лондоні на легендарному "Уемблі" відбувся бій британського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа та російського претендента Олександра Повєткіна, у якому Джошуа нокаутував росіянина.
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"Російський Витязь" на рівних боксував лише першу половину зустрічі, поки Джошуа не включив на повну силу своїх ударів. У сьомому раунді Повєткін пропустив бічні, попавши спочатку в нокдаун, а потім і в нокаут.
Соцмережі висміяли програш Повєткіна.
"витязь" #повєткін скален#ДжошуаПоветкин#Джошуаpic.twitter.com/btNg53DE6Q— Дмитро Сидоренко (@29dimas29) September 22, 2018
У Лондоні фашисто-британці розіп'яли російського хлопчика в трусиках.#ПоветкинДжошуа— Д'артаньян (@DArtagnanFR) September 22, 2018
#поветкинДжошуа#povetkinjoshua— shustrex (@shustrex) September 23, 2018
судячи з російським новинам, витязь практично переміг, просто втомився і приліг.
Та й ніякого важкого нокауту не було. Це був гібридний нокаут. І чи було взагалі? pic.twitter.com/XPkoVyeLNa
Витязь виявляється сьогодні знову по соплям отримав. І мельдоний не допомагає. От якби з-за кута, в темряві, ззаду, ага #Повєткін#ПоветкинДжошуа— Igor Lapko (@igor_lapko) September 22, 2018
До #Повєткін - після #Котлеткин— Мочити в сортирі (@_6833363614422) September 22, 2018