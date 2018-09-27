"Здесь русский дух": російський поет висміяв спробу Лаврова пожартувати над Порошенком

Поет висміяв незграбну спробу Лаврова "пожартувати" над Порошенком.

Відомий російський поет Андрій Орлов (Орлуша) опублікував вірш, в якому висміяв "туалетний" гумор глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

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Повний текст вірша був опублікований на сторінці Орлова у Facebook.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Петро Порошенко на Генасамблеї ООН нібито помилково зайшов до кімнати зустрічей російської делегації. При цьому глава МЗС РФ сам став об'єктом жартів у мережі через свій коментар з цього приводу. "Напевно, з туалетом переплутав", — спробував пожартувати Лавров.

ИДИ НА ЗАПАХ!

Порошенко на Генассамблее

Размышлял: "Успею-не успею?"

Всем понятно, думаю, при этом

Он искал общенья с туалетом.

Шел смущенно на скрещенных лапах.

Как искал? Да просто шел на запах!

И случайно (честное вам слово!)

Он ворвался в кабинет Лаврова.

Дипломата это не смутило,

Украинцу улыбнувшись мило,

Он сказал по-мидовски, без фальши:

- Туалет двумя дверями дальше!

Спросит завтра пресса всего мира:

- Как вас перепутали с сортиром?

А Лавров из Пушкина шарахнет:

Здесь же русский дух, здесь Русью пахнет!