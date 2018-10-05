У Почекуна з’явився родич із дуже сумними очима та великим носом (фото, відео)

У створіння - сумні очі, великий ніс, та огрядне зморшкувате тіло.

Авторка "Почекуна" представила свою нову роботу.

Як йдеться в сюжеті ТСН, нідерландська скульпторка Магріт ван Бріфорт, авторка улюбленця соцмереж "Почекуна", представила свою нову роботу. У створіння, яке першими побачили відвідувачі виставки в Гаазі - сумні очі, великий ніс, огрядне зморшкувате тіло – чи то шарпея, чи то тюленя, – та цілком людські ноги.

Імені істоті поки не вигадали. Художниця попросила прихильників викласти пропозиції в її Інстаграмі.