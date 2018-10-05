У Почекуна з’явився родич із дуже сумними очима та великим носом (фото, відео)
02:49, 05 жовтня 2018Курйози
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У створіння - сумні очі, великий ніс, та огрядне зморшкувате тіло.
Нове створіння представили у Гаазі / фото instagram.com/margrietvanbreevoort
Авторка "Почекуна" представила свою нову роботу.
Як йдеться в сюжеті ТСН, нідерландська скульпторка Магріт ван Бріфорт, авторка улюбленця соцмереж "Почекуна", представила свою нову роботу. У створіння, яке першими побачили відвідувачі виставки в Гаазі - сумні очі, великий ніс, огрядне зморшкувате тіло – чи то шарпея, чи то тюленя, – та цілком людські ноги.
фото instagram.com/margrietvanbreevoort
Імені істоті поки не вигадали. Художниця попросила прихильників викласти пропозиції в її Інстаграмі.
Авторка "Почекуна" представила свою нову роботу
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