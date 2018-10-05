этот материал доступен на русском

У Почекуна з’явився родич із дуже сумними очима та великим носом (фото, відео)

02:49, 05 жовтня 2018
Курйози
203 0
Нове створіння представили у Гаазі / фото instagram.com/margrietvanbreevoort

Як йдеться в сюжеті ТСН, нідерландська скульпторка Магріт ван Бріфорт, авторка улюбленця соцмереж "Почекуна", представила свою нову роботу. У створіння, яке першими побачили відвідувачі виставки в Гаазі - сумні очі, великий ніс, огрядне зморшкувате тіло – чи то шарпея, чи то тюленя, – та цілком людські ноги.

фото instagram.com/margrietvanbreevoort

Імені істоті поки не вигадали. Художниця попросила прихильників викласти пропозиції в її Інстаграмі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #почекун