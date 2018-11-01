Не той Карась: Росія оконфузилася із санкційним списком проти українців

До російського санкційного списку проти українських громадян помилково включили галериста Євгена Карася.

Росія помилково включила до санкційного списку громадян України власника галереї мистецтв Євгена Карася, прийнявши його за тезку - лідера праворадикальної організації С14.

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"Потрапив у санкційний список ворогів Росії в дуже яскравій компанії під №119 з 322 найнебезпечніших громадян. Ось, що значить мати повного тезку-радикала і більш доступні дані", – написав галерист на своїй сторінці у Facebook.

Відреагував на конфуз Росії в Facebook і Карась-праворадикал: "У списку Іллєнко, Коханівський, Аваков і... Євген Карась. Але не Васильович. А Валерійович. Власник художньої галереї, а не лідер С14".

Як повідомляв УНІАН, Росія ввела проти 322 громадян і 68 компаній з України санкції у формі блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території РФ і заборони на перерахування коштів за межі Росії.