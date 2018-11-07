Домалювала свастику до карти РФ: "осквернителем" пам'ятника в Миколаєві виявилася бабуся з паличкою (відео)

Літня жінка дочекалася, поки розійдуться люди, і розмалювала пам'ятник в парку Перемоги.

У Миколаєві на День міста літня жінка домалювала свастику до карти Російської Федерації на пам'ятнику прикордонникам, який знаходиться на Алеї Бойової Слави в парку Перемоги.

Про це повідомляє місцеве видання «Новини N», у розпорядженні якого з'явилося відео з камер вуличного спостереження.

На відео можна побачити, як згорблена жінка з палицею деякий час ходить біля пам'ятника, ймовірно, чекаючи, доки розійдуться люди. Після цього бабуся вилізла на постамент і розмалювала пам'ятник.

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Відзначається, що інцидент стався 8 вересня, проте відеодоказ з'явився тільки зараз. Про осквернення пам'ятника поліції Миколаєва стало відомо від місцевого жителя. Вказаний факт внесено до журналу єдиного обліку Центрального відділу поліції.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня стало відомо, що у Дніпрі облили червоною фарбою пам'ятник комсомольцям. Поруч з пам'ятником також з'явилися написи: "Немає червоного терору" і "Смерть катам".