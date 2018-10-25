У Дніпрі облили червоною фарбою пам'ятник комсомольцям (фото, відео)

Поруч з пам'ятником також з'явилися написи "Ні червоному терору" і "Смерть катам".

На Соборній площі в Дніпрі невідомі облили червоною фарбою пам'ятник комсомольцям.

Як повідомляє "Інформатор" поруч з пам'ятником також з'явилися написи "Ні червоному терору" і "Смерть катам".

Імовірно, інцидент стався вночі або рано вранці, тому що біля пам'ятника відчувається запах свіжої фарби, повідомляє видання.

У поліцію скарги про подію не надходили.

Як повідомляв УНІАН, храм УПЦ МП у Львові завісили плакатами з зображенням Йосипа Сталіна і написами «Сталінський патріархат».