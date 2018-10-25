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У Дніпрі облили червоною фарбою пам'ятник комсомольцям (фото, відео)

12:53, 25 жовтня 2018
Інциденти
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У Дніпрі пам'ятник комсомольцям облили червоною фарбою / фото Денис Чубченко / Инфотрматор

Як повідомляє "Інформатор" поруч з пам'ятником також з'явилися написи "Ні червоному терору" і "Смерть катам".

Імовірно, інцидент стався вночі або рано вранці, тому що біля пам'ятника відчувається запах свіжої фарби, повідомляє видання.

У поліцію скарги про подію не надходили.

Як повідомляв УНІАН, храм УПЦ МП у Львові завісили плакатами з зображенням Йосипа Сталіна і написами «Сталінський патріархат».

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Теги: #днепр#памятник